Rimini: arrestata per spaccio la 'coppia dei rave', lui per arrotondare lo stipendio e lei perchè disoccupata

Cronaca

Rimini

| 06:19 - 03 Maggio 2018

Tra le persone arrestate in occasione del Music Inside Festival ci sono anche due fidanzati originari della Lombardia, lui 30 anni e lei trentaduenne. I due giovani sono stati trovati dalla Guardia di Finanza, durante un controllo, con un vasto assortimento di droga: anfetamine, mdma in polvere, pasticche di ecstasy e marijuana. Hanno ammesso che parte dello stupefacente fosse per uso personale, l'altro destinato allo spaccio, "per arrotondare", in quanto lui lavora nell'azienda di famiglia, mentre lei è disoccupata. Quello di Rimini non è però il primo episodio di spaccio imputato alla coppia. I due fidanzati erano stati già fermati tre anni fa per un episodio analogo, all'epoca però fu disposta per gli imputati la messa alla prova. Il giudice, in virtù dei precedenti, ha respinto la richiesta di patteggiamento e dell'applicazione della sospensione della pena, accogliendo però l'istanza dei domiciliari promossa dal legale difensore, l'avvocato Andrea Cappelli del foro di Rimini.