Valmarecchia e Valconca cercano un 'marchio' per la promozione turistica: incontro a San Leo

San Leo

| 17:37 - 02 Maggio 2018

Proseguono gli incontri promossi dal GAL Valli Marecchia e Conca per la definizione del futuro marchio territoriale. La prossima tappa del percorso è prevista per domenica 13 maggio, a San Leo.





Durante l’incontro si affineranno le informazioni raccolte nei “laboratori” precedentemente avviati in Valmarecchia e Valconca nei mesi di febbraio, marzo e aprile - che hanno visto la partecipazione di più di cento cittadini che hanno offerto i loro saperi e le loro idee. Il punto di partenza saranno infatti le diverse declinazioni del paesaggio raccolte e condivise con l’ausilio di interviste, racconti e suggestioni offerte dai esperti, associazioni, amministratori e da cittadini appassionati e vogliosi di contribuire al futuro del territorio in cui vivono.





Lo scopo di questo incontro è quello di definire gli aspetti del territorio che hanno una maggiore capacità attrattiva per turisti, investitori e residenti (attuali e potenziali), affinché siano trasformati nel segno grafico e nelle linee guida che serviranno a promuovere il territorio, a livello locale, ma soprattutto sovralocale.





I partecipanti, lavorando in gruppi, potranno esplorare le opportunità che il marchio può offrire al territorio e le modalità migliori affinché si realizzino. Sarà possibile indicare le proprie preferenze in merito ai soggetti che potranno aderire al marchio, ai criteri minimi da soddisfare per ottenere il suo utilizzo, all’interazione con altri marchi esistenti sul territorio, a eventuali iniziative correlate alla realizzazione del marchio stesso e alla promozione del territorio. Per questo all’incontro sono invitati non solo i cittadini ma anche gli imprenditori, gli operatori turistici e culturali, gli agricoltori e chiunque abbia interesse ad aderire al marchio, non solo per conoscerne e costruirne le potenzialità, ma anche per definire gli standard minimi di qualità del suo utilizzo.

La cosa importante è portare idee, conoscenze e voglia di ascoltare e condividere pensieri che possano contribuire al futuro delle due Valli.





L’appuntamento è alle ore 14, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di San Leo, in Piazza D. Alighieri. Durante i lavori, sarà offerto ai partecipanti un buffet di prodotti locali.





Per maggiori informazioni: www.vallimarecchiaeconca.it | 338 7237342