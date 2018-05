Parcheggia a Riccione con il pass disabili della madre morta nel 2015: donna multata

Cronaca

Riccione

| 17:08 - 02 Maggio 2018

Mercoledì pomeriggio la Polizia Municipale di Riccione ha scoperto un furbetto del pass disabili. E' una donna di mezz'età che ha esibito il permesso della madre deceduta nel 2015. Al controllo dei vigili ha cercato di giustificarsi, dicendo che il pass le era stato ceduto dal fratello e che la madre era venuta a mancare da pochi mesi. Gli agenti hanno proceduto al ritiro del "pass" e alla relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

La Polizia Municipale in una nota ricorda che "il contrassegno è personale e deve essere utilizzato a beneficio esclusivo della persona che ne è titolare. Anche se il titolare non è a bordo del veicolo, ogni spostamento o sosta deve essere al servizio della persona disabile. Il contrassegno è valido solo in originale e non in fotocopi