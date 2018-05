Ladri scatenati, colpo grosso a Villa Verucchio: rubati occhiali per 10mila euro e assaltato distributore con ruspa

Cronaca

VillaVerucchio

| 16:41 - 02 Maggio 2018

Negli ultimi giorni nel riminese si sono segnalati alcuni furti a danno di attività commerciali, messi in atto da ladri particolarmente abili e organizzati. Il più recente è avvenuto giovedì 1 maggio, intorno alle 23, a danno del titolare del ristorante bar Sam, un vero e proprio scippo fulmineo. Nel weekend scorso invece è stata visitata la Visionottica di Villa Verucchio, nella centralissima piazza Europa. La porta di ingresso è stata forzata con un piede di porco e il bottino, più di 200 paia di occhiali, risulta essere particolarmente ingente, del valore superiore a 10.000 euro. Un colpo effettuato da professionisti, che si sono dileguati in tempo prima dell'arrivo della vigilanza privata, allertata dall'allarme. I Carabinieri di Novafeltria stanno svolgendo le indagini, partendo dalle immagini del circuito di videosorveglianza. Per la titolare si tratta dal secondo furto negli ultimi due anni. (Nella foto gallery gli scaffali del negozio svuotati dai ladri).Lunedì notte invece un colpo è stato effettuato al distributore Q8Easy di Bellaria, sulla Statale 16. I ladri hanno prima rubato una piccola ruspa a una ditta posta nelle vicinanze, poi hanno assalito il distributore, sradicando due colonnine selfservice, ritrovate poi, assieme alla ruspa, in un campo a 2 km di distanza dal distributore. Sulle dinamiche indagano anche in questo caso i Carabinieri.