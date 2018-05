Tanti dubbi sul futuro dell'ospedale di Novafeltria, cittadini chiedono incontro pubblico con l'Ausl

Attualità

Novafeltria

| 16:41 - 02 Maggio 2018

A fine mese il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha ricevuto una delegazione del comitato civico "Giù le mani dell'ospedale di Novafeltria". Nell'incontro i rappresentanti del comitato hanno ribadito le perplessità per le carenze di funzionamento dell'ospedale Sacra Famiglia, che a distanza di 3 anni dal riconoscimento di ospedale in area disagiata, ancora non ha trovato il suo assetto definitivo. "Oltre alle mancate prestazioni specialistiche che obbligano i cittadini dell'Alta Valmarecchia a un inutile e costoso pendolarismo - si legge in una nota del comitato - si registra una mancata dotazione di un organico dedicato al pronto soccorso di medici ed infermieri e la mancata reintegrazione del personale medico cessato nei reparti di chirurgia e medicina".

Il comitato ha chiesto al Sindaco di Novafeltria di convocare in assemblea pubblica, per il mese di giugno, la direzione dell'Ausl Romagna e i rappresentanti delle istituzioni per fare il punto della situazione. In quell'occasione Novafeltria metterà in evidenza "i ritardi del riconoscimento formale dell'ospedale Sacra Famiglia, non ancora inserito nel piano di riordino ospedaliero che la Regione Emilia Romagna deve ancora inviare al Ministero della Salute".