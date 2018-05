Strappa la borsa al proprietario e scappa con l’incasso. L'uomo rapinato mentre chiude il ristorante

Cronaca

| 16:16 - 02 Maggio 2018

Il titolare del ristorante bar Sam di Torre Pedrera è stato scippato nella tarda serata di martedì 1 maggio. Il colpo, avvenuto in via Popilia, è stato studiato in ogni dettaglio da un ladro particolarmente scaltro, che ha agito intorno alle undici, all'orario di chiusura. Il titolare è solito chiudere il ristorante e poi uscire dalla porta del retro, attivando anche l'allarme. Con sé aveva la borsa con l'incasso, circa 1000 euro. Ha guardato che non ci fosse nessuno in agguato e ha iniziato a sistemare l'inferriata. A quel punto il ladro, con il volto travisato da un cappuccio e vestito di scuro, ha fatto irruzione di corsa, scippando il ristoratore della borsa e dileguandosi nel buio, scappando per i campi circostanti. Sullo scippo indaga la Polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.