Morciano Calcio si gioca la promozione in casa, ingresso gratis nella gara decisiva con il Verucchio

Sport

Morciano di Romagna

| 14:43 - 02 Maggio 2018

Il Morciano Calcio chiama a raccolta i tifosi. Domenica 6 maggio alle

16.30 allo stadio ‘Carlo Brigo’ si giocherà una partita potenzialmente decisiva per i biancorossi. Una vittoria contro gli avversari del Verucchio regalerebbe infatti alla squadra il pass per il campionato di Promozione. Al momento il Morciano si trova in testa al proprio girone, a due punti di vantaggio dal Novafeltria. Per riuscire a centrare questo importante obiettivo la formazione ha però bisogno del sostegno di tutto il Paese. Per questo motivo domenica l’ingresso allo stadio sarà gratuito. Sugli spalti, a fare il tifo per i biancorossi, ci saranno anche il sindaco Giorgio Ciotti e alcuni amministratori comunali. “Con due punti di vantaggio – scrive il direttore sportivo del Morciano, Alex Vaselli – domenica a Morciano affronteremo una partita difficile e fondamentale per il nostro cammino, che con la vittoria ci porterebbe al traguardo tanto sperato e sudato. Invitiamo tutti i cittadini di Morciano a questo evento importante per tutto il paese”.

Non restare che tenere le dita incrociate, sperando che la giornata di domenica possa concludersi con una grande festa.