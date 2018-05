Primo maggio di 'lavoro' per un ladro, sorpreso mentre faceva razzia in una ditta sulla Consolare per San Marino

Cronaca

Rimini

| 14:34 - 02 Maggio 2018

Tentato furto il pomeriggio del primo maggio in una ditta al confine tra Rimini e San Marino, sulla Consolare. E' stata una ragazza, in transito con la propria automobile, ad allertare immediatamente la Polizia, notando individui sospetti che stavano caricando del materiale edile su un furgone, passandolo oltre la recinzione. La Squadra Volante è intervenuta bloccando un 50enne originario della Campania, domiciliato in Provincia di Forlì-Cesena, arrestato per furto pluriaggravato. Il furgone è risultato di sua proprietà: dentro il bottino, consistente in 38 pannelli di legno e 9 pedane da ponteggio, del valore di circa 2000 euro.



Foto di repertorio