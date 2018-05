Boom di turisti per i ponti, Comune di Rimini elogia le forze dell'ordine: 'tanti eventi in piena sicurezza'

Attualità

Rimini

| 14:27 - 02 Maggio 2018

A Rimini sono in archivio i ponti del 25 aprile e 1 maggio, caratterizzati da un numero elevato di manifestazioni, nonché da un imponente flusso di turisti. L'amministrazione comunale, in una nota, esprime il proprio ringraziamento nei confronti della Prefettura e di tutte le forze dell'ordine per la capillare attività di controllo e monitoraggio, al fine di garantire la fruibilità in sicurezza dei tanti eventi organizzati. Per l'Amministrazione comunale, "viene confermata l'efficacia e la bontà del lavoro portato avanti dalle forze dell'ordine, in collaborazione tra loro e in collaborazione con le istituzioni locali". Inoltre le normative anti-terrorismo hanno comportato un'ulteriore sforzo, per l'attività di prevenzione da mettere in atto, con un aumento delle responsabilità per le forze dell'ordine. "Il fatto di sapere rispondere adeguatamente anche alle nuove esigenze mette in luce la competenza delle donne e degli uomini delle forze militari e di polizia, consentendo al nostro territorio di mantenere un’offerta turistica elevata e popolare in sostanziali condizioni di sicurezza”, conclude la nota dell'amministrazione comunale.