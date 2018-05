Prosegue il viaggio del cucciolo Piadyno dalla spiaggia di Rimini alla scoperta del mondo

Eventi

| 11:56 - 02 Maggio 2018

Sono stati tre giorni di scoperte, gioia e nuovi incontri per Piadyno, il cucciolo tutto speciale che, accompagnato dal suo amico Seba, dal 29 aprile al 1 maggio, è stato ospite di “Piacere spiaggia Rimini e tu?”, l'evento promosso da Spiaggia Rimini Network, che in questo lungo ponte di primavera ha animato Rimini.

La storia di Piadyno nasce molto lontano, nella fantasia e nel rapporto speciale tra Mattia e suo padre Fabrizio. Inizia con un racconto immaginato per spiegare e conoscere il mondo, diventa poi un fumetto, un cartoon e oggi un cucciolo di dinosauro in pinna e pelliccia, ansioso di imparare, divertirsi, ma anche portare pensieri, messaggi positivi e dare il buon esempio.

Con la naturalezza, l’allegria e la curiosità che è di tutti i cuccioli, in questa tre giorni riminese, il piccolo dinosauro blu non ha perso l’occasione di incontrare nuovi amici e di divertirsi con loro.

Piadyno, che come si può capire dal suo nome, è goloso di piada, è anche attento a mangiare tutto quello che è buono e fa bene. È stato quindi molto contento di conoscere chef del calibro di Silver Succi e Claudio Di Bernardo, a cui ha sicuramente chiesto qualche consiglio per i suoi manicaretti. Piadyno ama lo sport, non sta fermo un attimo e, per uno come lui che la velocità l’ha nel sangue (per chi ancora non lo sapesse Piadyno è figlio di una dinosaura e uno squalo) è stata una vera gioia conoscere due piloti abili come Enea Bastianini e Michele Pirro.

Come tutti i cuccioli, anche Piadyno, ama divertirsi per questo i suoi amici hanno scritto per lui una canzone e inventato un ballo speciale, che proprio in questi giorni ha insegnato a tutti con l’aiuto di Seba e dei piccoli ballerini di Dance Studio Rimini. Tutti possono imparare la canzone di Piadyno cercandola su YouTube, mentre per imparare le mosse del suo ballo bisognerà non mancare ai tanti appuntamenti, organizzati con la complicità di Christine Joan, che nei prossimi mesi vedranno come protagonista il piccolo dinosauro e i suoi amici, ansiosi di divertirsi e imparare insieme a tutti i loro piccoli e grandi fans.

Per conoscere Piadyno e la sua storia basta cercarlo on-line @piadyno e #tuttipazziperpiadyno.