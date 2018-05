Reunion Rimini, attesi nel weekend 40mila appassionati di moto e auto americane

Eventi

Rimini

| 11:44 - 02 Maggio 2018

30.000 partecipanti e 5.000 moto. Sono i grandi numeri di Reunion Rimini ereditati dalla scorsa edizione, destinati ad essere superati fino ad arrivare a 40.000 presenze fra venerdì 4 e domenica 6 maggio prossimi.



Piazzale Fellini e il Lungomare Tintori saranno teatro della quarta edizione della kermesse, che intorno alla passione per moto custom e auto americane ha unito il variopinto mondo dei biker a quello dei più semplici appassionati, coinvolgendo cittadini e turisti affascinati dal clima di festa.

In pochi anni Reunion Rimini è diventato un evento di portata internazionale, un punto di riferimento nel circuito dei raduni motoristici, all’insegna dello spirito di unione, dell’amicizia e dell’allegria.



L'evento arricchisce l’offerta della Motor Valley, il territorio che riunisce le straordinarie eccellenze dell’Emilia-Romagna in tema di auto e moto, fino a diventare un prodotto turistico dallo straordinario appeal internazionale. Nello spazio Motor Valley sarà distribuito il nuovo materiale informativo sugli itinerari regionali e questa presenza è stata fortemente voluta da Misano World Circuit, in linea con esperienze analoghe e utili a rafforzare il sistema romagnolo che ora conta i nuovi ingressi come il Team Gresini, il Museo Sic58, il Museo del motociclo, la collezione Pascoli di Ravenna e il Sic Day. L’ingresso nel programma Motor Valley consacra Reunion Rimini fra gli eventi top della stagione, grazie anche alle partnership con l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari e la Federmoto.



Rimini Reunion sarà un weekend imperdibile con le migliori case motociclistiche in demo ride, tra cui Harley Davidson, Indian, Moto Guzzi, Ducati, tutte caratterizzate dall'intramontabile fascino evocativo; oltre 180 stand: merchandising dei marchi più prestigiosi del settore, originali creazioni dei customizzatori, club da tutta Europa, street food e birra Heineken. A Reunion Rimini 2018 anche una mostra di 150 auto americane, con un’ospite d'eccezione, Arianna Casoli, pilota ufficiale Team Nascar.



Il brivido del muro della morte

Dopo il grande successo della passata edizione, ritorna l’esibizione del Russian Devils Indian Sport Theatre Motordrome, condotta dallo stuntman professionista Davide Terrenghi, in arte Dare Devil David.

La grande struttura, dal diametro di 13 mt ed alta 18 mt, sarà al centro della rotonda del Grand Hotel e animerà il Piazzale Fellini per la gioia di tutti gli appassionati e curiosi che vorranno conoscere i segreti e le peculiarità di moto e stuntman american style del Wall of Death.



Il programma musicale prevede tre grandi serate Rock, con le più importanti cover e tribute band a livello internazionale. Venerdì alle 20.00 Timothy & Ostetrika Gamberini, alle 22.30 AC/DI Tributo #1 in Italia degli AC/DC.

Sabato alle 20.00 Revolution - Guns N’ Roses European Tribute, alle 22.30 Ira Green – Rock Winner ‘The Voice of Italy’ 2015. Domenica alle 17.00 West River Band – Country Rock anni ‘70/’80, alle 19.15 Giuda – Glam Rock



Sabato alle 11:30 previsto l'intervento delle autorità locali, a seguire il rombante ‘Saluto delle Harley’ davanti al palco del Villaggio Reunion e alle 15.00 la grande parata con un giro panoramico che partirà da Piazzale Boscovich.



Domenica alle 11.30 le premiazioni del 1° Trofeo Reunion, con una grande giuria, tra cui il grande custom painter internazionale Lorenzo Dox Dossena, che decreterà i vincitori per le migliori moto custom e le più belle auto americane.



La quarta edizione di Reunion Rimini avrà un importante focus sui giovani. Legalità, educazione e sicurezza stradale saranno le tematiche che caratterizzeranno le attività delle scuole, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla pratica sportiva.

Inoltre, a tema la sicurezza stradale con il pilota William De Angelis della scuola Guidare Pilotare di Siegfried Stohr presente all’interno di Misano World Circuit, il Warm Up Tour targato WorldSBK e Autodromo di Imola, itinerari educativi con la Polizia Municipale e simulazioni di guida con gli esperti istruttori del Team Dolomiti Corse.



Non potrà mancare il commosso ricordo al Sante Mazza, presidente MAC e al fratello Mattia Schiorlin, ai quali è dedicata la quarta edizione Reunion Rimini.