Cineforum sull'adozione tra Riccione e Cattolica, tre serate con film, dibattiti ed esperienze

Attualità

Riccione

| 10:45 - 02 Maggio 2018

Tre serate per parlare di adozione con l'aiuto del grande schermo. Si terranno il 3, 10 e 16 maggio, a Riccione e Cattolica, organizzate dal Centro per le Famiglie del Distretto Sanitario "Sud - Riccione" in collaborazione con l'equipe adozioni di Rimini dell'Ausl Romagna.

Un progetto non nuovo: anche due anni fa era stata seguita la stessa strada con ottimo successo di partecipazione e vivacità di dibattito.Le proiezioni di quest’anno avranno luogo alle ore 20:30 e anche in questo caso seguirà dibattito.

Primo appuntamento a Cattolica, sede del Centro per le Famiglie, piazza della Repubblica, col film "Dopo il matrimonio" di Susanne Bier.

Il 10 maggio ci si sposta al Centro per le Famiglie di Riccione, via Cairoli 6, con "La mia vita da zucchina", diretto da Claude Barras.

Infine il 16 di nuovo a Cattolica, Salone Snaporaz, con "Frammenti di film e riflessioni" col dottor Marco Chistolini (psicologo, psicoterapeuta, esperto formatore sui temi dell'adozione e della tutela minori).

Gli incontri sono gratuiti ma occorre iscriversi telefonando allo 0541961260, o via mail scrivendo a info@centrofamiglie.com .