Arte, musica e parole contro la violenza, a Rimini "Lascia un segno" al Cinema Tiberio

Rimini

| 10:41 - 02 Maggio 2018

Arte, musica e parole contro la violenza. Questa la linea lungo cui si declina “Lascia un segno”, l’evento in programma venerdì 4 maggio alle 21 al Nuovo Cinema Tiberio di Rimini.

Promossa dal Coordinamento Donne Acli di Rimini, Acli Arte e Spettacolo e Cartoon Club, la serata inizia con la presentazione del progetto “Lascia il segno” che – grazie anche al sito www.lasciaunsegno.org – vuole fungere da cassa di risonanza per coloro che desiderano far conoscere la propria produzione artistica legata alla riflessione sulle violenze di genere.

A seguire la proiezione in anteprima assoluta del video “100 gradi f.” con la cantautrice Chiara Raggi e il rapper Peroz. La serata continua con l’incontro con Donato Piegari (psicologo dell’associazione Dire Uomo, spazio d’ascolto per uomini maltrattanti), il fotografo Roberto Sardo (che presenta la mostra “D come Amore” con immagini del Circolo di cultura fotografica), la giornalista Simona Mulazzani, Chiara Raggi e Peroz.

Quindi spazio all’arte con i disegni eseguiti dal vivo dell’illustratrice Marianna Balducci e lo spettacolo con la sabbia realizzato da Nadia Ischia.

La serata si chiude in musica con il live di Chiara Raggi e Peroz. Ingresso libero.