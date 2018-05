Pennabilli, arriva la colonnina di ricarica per auto elettriche, la prima in Valmarecchia

Attualità

Pennabilli

| 10:33 - 02 Maggio 2018

E' operativo presso Piscina da quinto - Camping Marecchia, il servizio di ricarica per auto elettriche ed ibride plug-in. E' il primo punto di rifornimento della Valmarecchia e si trova in una posizione strategica sull’asse Rimini - Repubblica di San Marino - Sansepolcro, permettendo così agli automobilisti “green” di percorrere decine di chilometri in totale autonomia e senza alcun costo.

"Abbiamo deciso di fornire tale servizio in modo gratuito a tutti i nostri ospiti" dicono i titolari "felici di condividere la passione per l’innovazione, la sostenibilità e l’amore per il territorio.

Sul sito www.goelectricstation.it è possibile trovare tutte le stazioni di ricarica attorno a voi...noi ci siamo!"