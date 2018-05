Riccione Volley, combattuto sesto posto alle finali regionali Under 13

Sport

Il primo maggio presso la città di Argenta si sono svolte le finali regionali riguardante la categoria U13 maschile dell'Emilia Romagna.

Presente a questa manifestazione l'U13 Riccione Volley di coach Alessandro Gesuato che ha certamente portato alto il nome della società di pallavolo della Perla Verde.

Nel corso della giornata Riccione ha affrontato la temibile Bunge Ravenna, cedendo per (3-0) ma immediatamente è riuscito a riscattarsi per (3-0) contro gli emiliani di Piacenza. Nel pomeriggio i ragazzi di coach Gesuato hanno affrontato la Zinella Bologna, sorpassandola per (3-0) e infine hanno ceduto con onore alla sfida per il 5°- 6° posto contro Ferrara (0-2).

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dell'intera società Riccionese e anche da parte del tecnico Alessandro Gesuato che dice: "Ottimo 6°posto regionale per i nostri ragazzi che si sono fatti valere ed hanno disputato un torneo al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Molto bravi i ragazzi e un grazie alla società Riccione Volley per l'occasione a me data".

