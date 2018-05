Rimini, ginnastica artistica: due ori e un argento per gli atleti della polisportiva Celle

Sport

02 Maggio 2018

Sabato 28 aprile nel palazzetto di Sermide ha avuto luogo la seconda prova di Campionato maschile regionale Silver di serie LA-LB-LC-LD organizzato dalla società Antares.

Per la Polisportiva Celle ben 8 gli atleti in gara suddivisi nelle varie categorie.

Nella categoria LC all around, dove i giovani atleti si cimentano in quattro attrezzi (parallele, sbarra, volteggio e corpo libero), Federico Cavallari prima fascia vince l' ORO salendo sul primo gradino del podio a parimerito con un atleta della società Energym. In seconda fascia Giorgio Pession si qualifica solo 12esimo per una serie di imprecisioni che in ginnastica fanno scendere velocemente in classifica.

Nella categoria LD dove gli attrezzi diventano 6 per l'aggiunta di anelli e fungo, Nicola Vaccarini (seconda fascia) vince l'oro, mentre Simone Di Lorenzo, terza fascia, guadagna una medaglia d'argento nonostante qualche imprecisione di troppo. Per tutti è garantita la presenza alle finali Nazionali che si terranno a fine giugno alla Fiera di Rimini.

Nel tardo pomeriggio a gareggiare sono stati i piccoli della Polisportiva Celle in LB.

Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi sono stati molto contenti del comportamento in gara dei giovani atleti dove Romeo Righi in prima fascia si qualifica settimo, mentre in seconda fascia Filippo Sartini, Emanuele Zanotti ed Enea Gnoli si piazzano rispettivamente 11esimo, 14esimo e 19 esimo.