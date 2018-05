Tutto pronto per il Challenge Riccione, strade chiuse e divieti del 6 maggio: orari e dettagli

Sport

Riccione

| 09:28 - 02 Maggio 2018

È tutto pronto per un weekend spettacolare: la prima edizione di Challenge Riccione si presenta alla stampa giovedì 3 maggio alle 11.00. Sarà l’Hotel Sarti in Viale S.Martino 4 a Riccione ad ospitare la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento internazionale di triathlon più atteso dell’anno in Italia.

Alessandro Alessandri, già Direttore di gara di tutti gli eventi targati Triathlon Duathlon Rimini , presenterà un parterre di atleti di grandissimo livello e racconterà le emozioni che fanno da cornice ad una “prima” così importante come quella di Challenge Riccione. I partner tecnici e tutto il territorio hanno pienamente collaborato alla realizzazione di un lungo ed intenso weekend di gare che porterà a Riccione non solo una folta rappresentanza di atleti italiani e stranieri, ma anche accompagnatori ed esperti del settore, consentendo ad operatori economici e turistici di beneficiare di un importante indotto.

Ecco le variazioni alla viabilità e le strade interessate dalla gara competitiva di domenica 6 maggio.

Percorso gara frazione ciclismo (Riccione-Montecerignone km 90)

Riccione - Chiusura strade dalle ore 6 alle ore 17

Andata : viale Verazzano (dal v.le Vespucci al v.le Torino), Torino, Milano, Battisti, Trento Trieste, Martinelli, Spalato, Catullo, sottopasso dei Mille –Parini, Rimini, Portovenere, Taggia, Portofino, Alessandria, Saluzzo, Piemonte, Saronno;

Ritorno: viale Saronno, Piemonte, Saluzzo, Alessandria, Portofino, Taggia, Portovenere, Rimini, sottopasso viale dei Mille - Parini, Catullo, Spalato, Martinelli, Trento Trieste, Vespucci, Michelangelo, Torino (fino al confine con il Comune di Misano), Canova, Marconi.

Coriano - Chiusura strade dalle ore 10.30 alle ore 16

Andata e ritorno : via Coriano, Piane, Fleming, Giovagnoli, Garibaldi (un piccolo tratto), Circonvallazione, Flaminia Conca.

Percorso gara frazione podismo (KM 21,1 - 3 Giri)

Riccione - Chiusura strade dalle ore 6 alle ore 19

V.le Verazzano, Torino, bretella a mare Hotel Sarti, Milano, Ceccarini, Pista ciclabile Lugomare della Libertà, p.le del Porto, Pista Ciclabile viale Milano antistante bar del Porto, Pista Ciclabile viale Galli, Marciapiede Lungomare della Costituzione, Pista Ciclabile Lungomare della Costituzione, Galli, Dante, Ceccarini, Milano, Torino con arrivo antistante Ristorante “La Mulata”.

Solo viale Torino a Riccione (dal v.le Da Verazzano al v.le Marconi) sarà chiusa al traffico dalle ore 6 del 03.5.2018 alle ore 12 del 07.05.2018

La strada SS16 non avrà nessuna interruzione in ambo i sensi di marcia;

Considerato che il percorso di Gara interesserà anche il Comune di Misano Adriatico, la Zona Sud potrà essere raggiunta solo dai residenti e coloro diretti alle attività economiche attraverso il sottopasso di viale Michelangelo e Marsala i quali saranno presidiati dal Personale della Polizia Municipale;

gli utenti della strada che percorrono il viale D’Annunzio con direzione di marcia Sud-Nord non avranno problemi a raggiungere Rimini;

La zona a mare della ferrovia potrà essere raggiunta attraverso il sottopasso di viale Angeloni che risulterà essere l’unico non presidiato, mentre sui restanti sottopassi, personale della Polizia Municipale garantirà il transito solo nei momenti in cui la corsa lo permetterà;

Considerato che il viale Ceccarini dal viale Dei Mille al viale XIX Ottobre è chiuso al traffico causa lavori per la realizzazione del sottopasso e che la rotatoria posta al sottopasso Dei Mille - Parini sarà chiusa al traffico in quanto è interessata dal percorso del ciclismo, sarà installata una segnaletica alla rotatoria della Stazione che consenta l’accesso in tale area solo ai residenti e coloro che sono diretti alle attività economiche;

Coloro che vorranno raggiungere Coriano utilizzando il viale Veneto all’altezza del viale Mestre saranno deviati verso il cimitero Nuovo e attraverso l’abitato di Sant’Andrea in Besanigo potranno poi raggiungere Coriano;

Il Servizio Pubblico della Linea 11 verrà sospeso al piazzale Curiel, informarsi presso la pagina internet della Società Start Rimini www.startromagna.it.