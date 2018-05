Ciclismo, primo maggio da incorniciare per le Frecce Rosse Rimini

Sport

| 08:37 - 02 Maggio 2018

È stata una festa su tutti i fonti quelli delle Frecce Rosse che in questo Primo maggio erano impegnate su strada nella GF 10 colli bolognesi decana di quest' specialità w poi a Marradi nella prova di Romagna Cup di MTB. Andiamo con ordine iniziando da Bologna dove il team Riminese schierava i migliori della propria rosa ed affrontando la gara sul percorso medio da protagonista mandando subito in fuga Anelli Luca che al termine di una lunga fuga a quattro giungeva nel classico arrivo dei giardini Margherita secondo assoluto e primo della propria categoria. Alle sue spalle i compagni regolavano il gruppo con Silver Lazzari al quarto posto e Cinni Devis quinto mentre Volpe Daniele (presidente del sodalizio Riminese) giungeva decimo. La prestazione delle Frecce Rosse è stata corale riuscendo a vincere le categorie M1 M3 M4 ed M8, conquistando anche il secondo e terzo posto nella categoria M3. La prova era valida anche per il campionato dei Vigili del fuoco e qui le Frecce Rosse conquistavano il secondo posto con Gasperoni Marco. Tutti questi risultati hanno portato la società a vincere la classifica per squadre.

Cambiamo settore passando alla MTB ma non cambia la musica. Il campo di gara è Marradi, quarta prova del Romagna Cup Off Road. Qui le Frecce Ross grazie ad una grande prestazione di Emanuele Bucci, capitano del team su ruote grasse conquistava la vittoria. Anche qui la supremazia del sodalizio Riminese viene confermata dal quinto posto assoluto di Alex Capelli e dal primo posto di categoria M5 di Giulianelli Moreno. Bucci e Capelli grazie al loro piazzamento conquistavano i primi due gradini del podio di categoria M1 mentre Bucci conferma così sempre più la su leadership nel Trofeo Romagna Cup.

Niente da dire sull'andamento più che positivo di tutto il team Riminese diretto da Daniele Volpe, che in questo ponte è stato impegnato su ben cinque gare tra strada, MTB e settore Giovanissimi che sabato erano impegnati nella gara MTB al parco Laiala di San Marino e dove salivano sul podio con Volpe Giorgia (G1), Lotti Mattia(G2) e Alessandro Monti (G4).

Il sodalizio Pedale Riminese Frecce Rosse poi sul lato organizzativo era impegnato nella Kermesse Poggio Torriana Bike, gara per esordienti ed allievi. Un trionfo su tutti i fronti.