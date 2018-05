Basket, Crabs Rimini cedono a Lugo garauno dei playout

Sport

Rimini

| 07:00 - 02 Maggio 2018

E’ Lugo a spuntarla nel primo episodio della serie: i ravennati, con un Galassi in stato di grazia, si aggiudicano il referto rosa dopo una gara per gran parte punto a punto. Nel finale, a risultato ormai acquisito, i biancorossi si lasciano andare a qualche fallo di frustrazione di troppo, con la Orva che dalla lunetta va a fissare il risultato finale sul 71-85. Adesso i Crabs sono con le spalle al muro: Busetto e compagni non potranno sbagliare più nulla dalla serata di sabato, visto che Gara 2 può già essere decisiva. In casa degli Aviators sarà necessario dimostrare più di quello che si è visto al Flaminio: bisognerà gettare il cuore oltre i mille ostacoli, per riuscire ad ottenere una vittoria che consentirebbe ai Granchi di giocarsi la bella di martedì sera.

La gara è equilibrata già dai primi minuti, con capitan Busetto a suonare la carica con una schiacciata: la NTS si appoggia sotto canestro a Tiberti e sorpassa sul 14-13, ma gli ospiti riescono a chiudere il primo quarto avanti 17-22.

I Crabs inseguono e rimangono a contatto, mentre i ravennati, sfruttando la velocità degli esterni Galassi e Rubbini, mantengono il vantaggio: negli spogliatoi si va sul 38-43.

Dopo l’intervallo, la NTS torna in campo con aggressività e sorpassa grazie a Foiera e a Sipala, che scrive 46-45: la Orva però riesce a chiudere il terzo quarto avanti di una sola lunghezza sul 60-61.

Nell’ultimo parziale, gli ospiti alzano l’intensità difensiva e Rimini accusa: i lunghi biancorossi sono carichi di falli, in più arrivano pochi palloni sotto canestro, mentre gli esterni dei Granchi faticano a colpire dall’arco, e così Lugo riesce a gestire al meglio gli ultimi minuti, vincendo 71-85. Foto Simone Marcaccini.