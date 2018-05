VIDEO: Rimini, Vasco arriva per le prove al Rockisland e saluta fans e curiosi

Attualità

Rimini

| 22:35 - 01 Maggio 2018

Prendono il via mercoledì 2 maggio al Rockisland sul porto di Rimini le prove del prossimo tour dal titolo di “Vasco non stop live 2018”. Il Komandante è di casa anche al Grand Hotel: vi ha soggiornato più volte, anche lo scorso anno durante le settimane di prove per il concerto dei record del primo luglio a Modena. Vasco è arrivato martedì pomeriggio scortato dal suo staff, ha camminato lungo il porto dirigendosi nel locale sul molo di Rimini. Decine di fan si sono appostati all'ingresso in attesa del loro beniamino: lo hanno aspettato per riprenderlo e fotografarlo. Vestito completamente di nero, con sciarpa e l’immancabile cappellino, ha salutato e stretto qualche mano, poi si è diretto verso il locale. Tra l'1 e il 21 giugno il Tour di Vasco toccherà Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, dopo la 'data zero' di domenica 27 maggio a Lignano Sabbiadoro.