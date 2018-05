Ciclismo: Garofoli domina a Poggio Torriana fra gli allievi

Sport

Poggio Torriana

| 17:53 - 01 Maggio 2018

Era il gran favorito alla partenza e non ha deluso le aspettative Gianmarco Garofoli, portacolori della S.C. Recanati Marinelli. Martedì 1 maggio, il forte scalatore marchigiano ha imposto il suo ritmo appena la strada ha iniziato a salire e ha tagliato a braccia alzate il traguardo posto in Via Roma nel 5° Trofeo Hotel Ristorante I Tre Re a Poggio Torriana. Da segnalare il secondo posto di Matteo Montefiori (Ciclistica Santerno Imola), vincitore del premio combattività „Michele Scarponi“, che fino all'ultimo ha tentato l'aggangio al fuggitivo. Garofoli e Montefiori si sono guadagnati anche primo e secondo posto al G.P. M., su un altrettanto tenace Cangiotti Michele (Alma Juventus Fano).

60 Km percorsi in 1h28'28“ alla media di 40,693 Km/h

1° Garofoli Gianmarco – S.C.Recanati Marinelli Cantarini

2° Montefiori Matteo – S.C. Santerno Fabbi Imola A 19“

3° Casadei Mattia – Pol.Va Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica A 1'10“

4° Urbinati Matteo – Eurobike Riccione A 1'13“

5° Garuffi Simone – Pol.Va Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica A 1'19“

6° Venturi Karim– A.S.D. Cattoli Andrea

7° Beciani Alessio – Alma Juventus Fano

8° Ostolani Andrea – U.C. Scat

9° Servadei Riccardo – S.C. Cotignolese

10° Malavolta Michele – S.C. Cotignolese