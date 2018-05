Passione ciclismo, primo maggio sulle due ruote per la Benessere e Sport con tanti successi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:03 - 01 Maggio 2018

Il 1 maggio sono stati numerosi i ciclisti della Benessere e Sport Santarcangelo impegnati in alcune gare amatoriali. A Bologna Massimo Rinaldi ha vinto la propria categoria nell'impegnativa 10 colli, cimentandosi nel percoso lungo. A Finale Emilia Claudio Arondi sigla l'assoluto nella categoria Gentleman B. A Montalbano diverse vittorie per il team clementino: Ivano Garavini si impone nella categoria Super A, Paolo Manfroni nella super B, mentre la gara veterani-gentleman vede trionfare Mauro Mondaini. Piazzamenti per Celato Bartolomeo (2°), Emilio Roncassaglia (4°), Claudio Valentini (5°), Matteo Fontana (7°)