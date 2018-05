VIDEO: brutto tamponamento sulla Consolare, coinvolte cinque persone. Attimi di paura per un bambino

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 01 Maggio 2018

Ancora un incidente stradale sulla Consolare Rimini-San Marino, all'altezza dell'incrocio di via della Gazzella, dove già domenica un ciclista settantenne è rimasto ferito, coinvolto in un sinistro con la sua bicicletta. Alle 11.15 di martedì 1 maggio si è verificato un tamponamento tra una Toyota e una Bmw Station Wagon, che nello scontro si è spostata di qualche metro in avanti rispetto alla posizione in cui si era fermata. Cinque le persone coinvolte, due illese e tre feriti non gravi, tra cui un bambino. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con tre ambulanze e automedica, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.