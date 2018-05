Cassonetto a fuoco nella notte in centro storico a Rimini. Intervento dei Vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 11:34 - 01 Maggio 2018

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 3.30, nel centro storico di Rimini in via Mentana per l’incendio di un cassonetto della spazzatura. Per cause ancora da chiarire, il contenitore ha iniziato a bruciare e per scongiurare un pericolo maggiore sono intervenuti gli uomini del comando provinciale che hanno prontamente domato le fiamme e spento il rogo. Si tratta probabilmente di un atto doloso.