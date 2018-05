Rimini, con l'arrivo dei turisti i 'pallinari' tornano indisturbati nel cuore di Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 01 Maggio 2018

Con l'inizio della stagione turistica, a Rimini sono tornati anche i 'pallinari', le bande che mettono nel mirino sprovveduti turisti. Il gioco è quello delle tre campanelle e il modus operandi è sempre lo stesso: i complici di chi tiene il banco realizzano delle vincite per convincere il malcapitato turista a spendere soldi per tentare la fortuna al gioco. La foto inviataci da un nostro lettore raffigura un banchetto allestito sul lungomare di Rimini, a Marina Centro, nei pressi dell'hotel Corallo. Lo scatto è stato realizzato nel tardo pomeriggio del 30 aprile. E' importante sempre segnalare la presenza di pallinari alle forze dell'ordine, anche se i 'pallinari' hanno la loro strategia: un soggetto che fa da palo. Per questo la Polizia Municipale ha aumentato i controlli in borghese.