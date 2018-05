Novafeltria, torna la sagra del cascione: la prima edizione ebbe un grande successo

Eventi

Novafeltria

09:34 - 01 Maggio 2018

Sabato 19 e domenica 20 maggio a Novafeltria torna la "Sagra del cascione e delle erbe spontanee", una due giorni dedicata al cascione e alle erbe spontanee di primavera. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale assieme alla pro loco, Consulta dei giovani, Acli, Fondazione Valmarecchia e la collaborazione di Market Diem Eventi 2.0: la novità sarà "il cooking show" in programma domenica 20 maggio alle 11, dedicato naturalmente al cascione. Piazza Vittorio Emanuele sarà animata da stand gastronomici, mercatini, laboratori e spettacoli musicali, non mancheranno conferenze e momenti di approfondimento. Sempre domenica 20 maggio, alle 9, partirà la passeggiata "Alla scoperta delle regine dei prati: riconoscimento delle erbe spontanee". La manifestazione lo scorso anno riscontrò un grande apprezzamento da parte di cittadini e turisti, con lunghe file agli stand per acquistare i cascioni con farciture di ogni tipo.