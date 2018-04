Crabs, al via i play-out salvezza. Busetto: 'sarà importante iniziare forte'

Sport

Rimini

21:07 - 30 Aprile 2018

Due partite, al massimo tre, per decidere l’esito di una stagione: tra la NTS Informatica e la Orva Lugo, una squadra scenderà in serie C, mentre l’altra rimarrà in serie B. I biancorossi arrivano all’appuntamento con il loro destino forti del vantaggio del fattore campo, e se le cose dovessero andare come nella stagione regolare - all’andata Lugo vittoriosa in casa 79-68, poi al ritorno i biancorossi ribaltarono la differenza canestri imponendosi 82-67 - basterebbe per assicurarsi la permanenza nella categoria.

Peccato però che la post season sia una cosa a parte, e che fare calcoli lascia il tempo che trova: i Granchi dovranno dare tutto in campo per conquistarsi la salvezza, giocando la serie al 110%.

“Ci siamo allenati molto bene - attacca il capitano della NTS Paolo Busetto - abbiamo sfruttato al meglio questa settimana abbondante di pausa, che ci ha consentito di disporre di tempo per lavorare sui nostri automatismi, cercando di perfezionare giochi e spaziature.

In questa serie sarà importante iniziare forte, in un playout al meglio delle tre partite è fondamentale imporsi sin da subito per indirizzare il risultato dalla nostra parte.

In campo dovremo cercare di tenere alta l’intensità difensiva e di non avere fretta in attacco, palle perse e tiri fuori ritmo danno energia ai nostri avversari, quindi sono assolutamente da evitare. Lugo è una squadra abituata a ritmi alti, ma noi cercheremo di imporre il nostro - conclude ‘Buso’ - contropiedi e tiri in transizione sono le loro armi, oltre al supporto del nostro pubblico, di cui abbiamo terribilmente bisogno”