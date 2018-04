Rimini Calcio, la Juniores cade a Verona a saluta i play off

Sport

Rimini

| 19:37 - 30 Aprile 2018

Si è fermato nella tana della Virtus Vecomp il cammino nei play-off della Juniores nazionale di mister Giordano Cinquetti. I biancorossi, in regular season piazzatisi due lunghezze dietro i veronesi e dunque obbligati a vincere, hanno fatto la partita ma hanno pagato lo svantaggio maturato sugli sviluppi di una rimessa laterale dopo appena 3’. Il Rimini ha preso in mano il pallino del gioco costruendo situazioni interessanti e colpendo anche due legni ma, a differenza che in altre occasioni, gli sforzi non si sono tradotti in rete. Gli scaligeri sono riusciti anche a raddoppiare grazie a uno sfortunato autogol, il tris è poi arrivato quasi allo scadere del match.

Comunque soddisfatto il commento del tecnico biancorosso. “Un pizzico di rammarico c’è perché abbiamo giocato una buona gara e per il fatto che avremmo voluto proseguire l’avventura, nel complesso il bilancio della stagione è senza dubbio molto positivo - ha affermato mister Giordano Cinquetti -. Inizialmente, come prevedibile, ci abbiamo messo un po’ a carburare perché è stato necessario amalgamare giocatori appartenenti a due annate differenti. Grazie al lavoro e all’impegno dei ragazzi si è venuto a creare un ottimo gruppo e la squadra è riuscita a ottenere notevoli risultati. Soprattutto, questa la cosa più importante, è che ci sia stata una crescita costante, sia a livello di singoli che di squadra. Siamo sempre scesi in campo con quattro 2001 per poi terminare gli incontri con sei/sette, dunque schierando sempre tanti giovani. Il fatto che alcuni ragazzi abbiano potuto allenarsi con la prima squadra e in alcuni casi esordire in Serie D è stato motivo di orgoglio per tutto il gruppo”.

Dal prossimo venerdì la Juniores biancorossa sarà impegnata nel Torneo di Savignano, inserita nel girone con Santarcangelo, Gatteo e i gialloblù padroni di casa.

Virtus Vecomp-Rimini 3-0 (primo tempo 2-0)

RIMINI: De Marzo, Cristiani, Verdinelli (34’ st Pandolfi), Maggioli, Ceccarelli, Franceschini (34’ st Innocentini), Pellanda (15’ st Fanini), Lombardi, Greco (30’ st Della Rosa), Albini (38’ st Sartini), Marconi. A disp.: Romani, Cuccolo. All.: Cinquetti.