Rimini Calcio, il ds Tamai: "Sceglieremo giovani in serie C e D. Matteo Brighi? Discorso prematuro"

| 19:02 - 30 Aprile 2018

Pietro Tamai, lei è il direttore sportivo del Rimini. Quale è stato il compito più difficile in queste due stagioni?

“Far partire il nostro progetto ad agosto 2016. Non c’era nulla. Tabula rasa. Neppure una maglia, un pallone, e nella piazza si toccava con mano un comprensibile scetticismo. Stessa cosa per il settore giovanile. La vittoria del campionato di Eccellenza ha rigenerato entusiasmo”.

Alla festa promozione di domenica la città ha risposto un po’ freddamente almeno sotto il profilo delle presenze. Deluso?

“Delusione no anche se un migliaio di spettatori in più me lo sarei aspettato. L’ho detto al patron Giorgio Grassi ho detto: Rimini è così. Per l’evento importante, decisivo, la città risponde. A traguardo centrato, si privilegia il mare, il sole, la famiglia, la festa. Voglio ringraziare chi non ci ha mai fatto mancare il proprio incitamento in questi due anni a cominciare dai ragazzi della curva”.

La vittoria del campionato di serie D è stata una cavalcata quasi senza ostacoli. In un girone diverso, magari meno tecnico e più complicato sotto il profilo ambientale, sarebbe stato più difficile?

“Non si possono fare paragoni. Quando vinci, vinci. Tenete conto che le avversarie di rango avevano rose con sette, otto giocatori di serie C e il Rimini ha dovuto affrontare molti infortuni: Simoncelli e Ambrosini, quest’ultimo il capocannoniere della scorsa stagione, sono rimasti out per mesi; anche Buonaventura ha accusato dei problemi fisici eppure ha segnato 16 reti e si diceva che in D non avrebbe segnato tanto. Alex è stato inoltre una presenza preziosa nello spogliatoio. Abbiamo avuto un grande gruppo, i vecchi hanno tirato nella maniera giusta a cominciare da Francesco Scotti, il capitano, che ha accettato con entusiasmo per primo la sfida dell’Eccellenza. I nostri giovani hanno risposto ottimamente. In serie D sono gli under a fare la differenza e i nostri sono stati davvero bravi”.

Avete già delle idee per la prossima stagione?

“In questa settimana ci troveremo, confronteremo le nostre idee in relazione al budget di massima che verrà stanziato. Cominceremo a valutare le posizioni di ciascun giocatore. A fine stagione tireremo le somme. E’ chiaro che chi ha giocato di più ha più possibilità di essere riconfermato. Nel prossima campionato non sarà possibile tesserare più di 14 over, cioè ragazzi al massimo della classe 95. Uno zoccolo importante, da non sbagliare. Andranno fatti inserimenti mirati”.

Dove pescherà gli under?

“Il nostro bacino sarà per lo più in serie D o Lega Pro. Sono due campionati in cui si matura esperienza giocando al fianco o contro colleghi con campionati alle spalle, maliziosi, grintosi, rispetto a coetanei inesperti dei campionati giovanili”.

Punterete su giocatori il più possibile romagnoli? Matteo Brighi, di cui si è parlato in passato, può essere una idea praticabile?

“E’ un nostro obiettivo caratterizzare la squadra con giocatori del posto, se sarà possibile lo faremo. Per quanto riguarda Matteo Brighi, la voce del recente passato era del tutto infondata, alla stessa maniera ora ogni discorso è prematuro. Dipenderà dai suoi programmi. Se Matteo fosse disponibile, ne potremmo parlare con molto piacere”.

Lei affronta la serie C per la prima volta. Come cambierà il suo lavoro?

“Il calcio non cambia, il compito non mi spaventa. Rispetto ai dilettanti c’è meno margine di errore in relazione ai costi visto che qui si sottoscrivono spesso contratti pluriennali. Bisogna ridurre al minimo la percentuale di errore. Il Rimini ha le relazioni per fare un buon lavoro e quest’anno lo abbiamo dimostrato prendendo ragazzi da club importanti come Variola, Viti, Romagnoli. Abbiamo collaudate relazioni personali con molti club di A e B e dirigenti, carte da spendere come ad esempio Adrian Ricchiuti con cui ho condiviso moltissime scelte in questi due anni. Si è calato molto bene nel ruolo di dirigente”.

Come sarà il nuovo Rimini?

“Una squadra che cercherà di giocare sempre al calcio sfruttando al massimo il sintetico, ma che avrà anche intensità e forza fisica perché questi requisiti caratterizzano la categoria come ho potuto vedere osservando numerose partite di serie C. Insomma, una squadra equilibrata”.

Investirete anche nel settore giovanile?

“Il responsabile del settore giovanile è Aldo Righini. Ha visionato nei provini in questi mesi circa 70 ragazzi. Stiamo allargando a Romagna e Marche l’area scouting. L’anno scorso non c’era nulla, né un bambino né una maglietta, Walter Berlini è stato bravo ad allestire quattro, cinque squadre; questo è stato l’anno zero. La promozione in serie D ci ha dato forza. Abbiamo creato una decina di affiliazioni, ora aggiungeremo una squadra, Esordienti 2006. Investiremo anche negli allenatori”.

Stefano Ferri