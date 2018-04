Ginnastica: ottimi risultati per le ginnaste della Società Gymteam ai Campionati Nazionali di Acrobatica

Sport

30 Aprile 2018

Da venerdì 27 a domenica 29 aprile 2018 si sono svolti i Campionati Nazionali di Acrobatica a Traversetolo (PR). La Società di Ginnastica Artistica Rimini Gymteam ha partecipato con 25 ginnaste in diverse categorie.

Venerdì 27 nella 2° categoria junior, Rebecca Bisulli ottiene il 6° posto in classifica generale e sale sul 3° gradino del podio nella specialità del trampolino.

Ottime prestazioni anche per la compagna di squadra Carolina Magrini e le senior Mancini Eleonora, Cardinali Margherita, Mainardi Gaia, Cescutti Camilla e Greco Nicol.

Sabato 28 la giornata inizia con la gara di Giulia Montemaggi e la vittoria di Giorgia Bubani in 1° categoria junior, ottenendo il titolo di campionessa nazionale.

Nel pomeriggio la segue Alice Cressi che in terza categoria senior ottiene il gradino più alto del podio con il miglior punteggio di giornata e diventando campionessa nazionale.

Micol Sabatelli ottiene la 6° posizione e Bianchi Matilde la 10°. I campionati si concludono domenica 29 con le ginnaste più piccole della Rimini Gymteam.

Per la categoria del 2009 all’ esordio assoluto in un Campionato Nazionale hanno gareggiato Giarrizzo Ludovica, Scotti Stella che ottiene un bellissimo 4° posto in classifica generale e Bianchi Carlotta che sale sul terzo gradino del podio ed ottiene la medaglia d’ argento nella specialità del corpo libero.

Per la categoria 2008 Belletti Allegra arriva 5° in classifica generale salendo sul terzo gradino del podio di trampolino.

Subito dietro in classifica le altre atlete della Rimini Gymteam: Seminara Annalisa, Gaspari Rebecca Sardonini Lisa, Nardella Syria.