Bruno Barbieri fa tappa in Romagna con il format '4 Hotel' in onda su Sky

| 16:50 - 30 Aprile 2018

L'ultima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel - la produzione originale Sky realizzata da Drymedia - in onda il 1° maggio i alle 21.15 su Sky Uno HD, il giudice, chef ed esperto di hôtellerie fa tappa in Romagna.

Nella terra del divertimento e dell'ospitalità - che attira turisti anche durante l'inverno - si sfideranno Annamaria, proprietaria dell'Hotel Atlantic; Silvia, proprietaria del San Giovanni Relais; Donatella, titolare e responsabile controllo qualità dell'Oxygen Lifestyle Hotel e Luca, direttore commerciale del Riviera Golf Resort. A chef Bruno Barbieri sar affidato il compito di giudicarli e metterli alla prova: solo ilmigliore conquisterà il titolo di migliore hotel della zona. Gli hotel contrapposti sono della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Brun Barbieri i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte ne recipr oci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo che sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalit offerta da ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro. Per ognuno, un vot da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo Lo chef Barbieri non si limita solo a raccontare la sfida, mamette anche i proprietari di fronte a imprevisti per valutarn la capacità di problem solving e l'attenzione al cliente. Con isuoi voti, alla fine di ciascun episodio può confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti d puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.