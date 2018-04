A Riccione il mercato si amplia: ecco le novità

Attualità

Riccione

| 16:39 - 30 Aprile 2018

Dal 4 maggio al 28 settembre il mercato settimanale del venerdì (dalle ore 6.00 alle 15.00) occuperà anche i viali Ruffini e Minghetti.

I cittadini sono invitati a non transitare e a non lasciare veicoli in sosta nelle aree citate nel giorno e nell'orario indicato al fine di non ostacolare la regolare collocazione dei banchi e attrezzature da parte dei venditori ambulanti, nonchè di evitare sanzioni e/o rimozioni dei veicoli.