Basket C,hurrà col Persiceto. Il secondo posto della Dulca Santarcangelo è matematico

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:22 - 30 Aprile 2018

La Dulca Santarcangelo infila un'altra vittoria, questa volta ai danni del Persiceto (81-69 69) e conquista il secondo posto. Palla alzata e subito ritmi elevatissimi da una parte e dall'altra. Il primo quarto termina con i Dulca avanti di 3 lunghezze sul 20-23. Nel secondo si infortunia Luca Raffaelli, ma Dulca scappa e a fine terzo quarto è già sul 38-47.

Nel terzo periodo pressione difensiva gialloblù asfisiante. Difesa a tutto campo con Picio Lupin Bianchi in punta a recuperare palloni e squadra che costruisce come sempre Bernardi vuole. Se poi ci aggiungi alla difesa un Picio inarrestabile, vedi Oladipo in questi Playoff NBA, allora tutto diventa più facile. 12 punti concessi e 50-65 il parziale di fine quarto.

Persiceto non molla. Ultimo periodo dove Papotti, Verardi e Cornale si rimettono in moto. Santarcangelo spegne un secondo la luce, ma un Dini semplicemente clamoroso rimette le cose in chiaro. Christopher The Worm Rodman Dini va a caccia di rimbalzi con un timing perfetto, recupera palloni dalla spazzatura e insieme al suo brother-in-law Fusco ricaccia indietro Persiceto. Ci pensano poi Pesaresi e Cunico a chiudere il match tra gli applausi dei fantastici tifosi accorsi in trasferta.

Ora però bisogna chiudere questo campionato come solo Bernardi vuole e sa fare ovvero vincendo e magari dando fastidio ad Anzola che, comunque, in virtù della vittoria su Ferrara rimane a +2.

Prossimo appuntamento, ultima partita in casa di regular season, sabato 5 Maggio alle ore 21.00 al PalaSGR contro il Grifo Imola.

TABELLINI

VIS PERSICETO: Cornale 15, Novi 8, Rusticelli 6, Baccilieri 2, Papotti 12, Verardi 14, Almeoni 10, Scagliarini 2, Acciarri ne, Carpani ne, Zappoli, Ferrari ne. All. Berselli

DULCA SANTARCANGELO: Saponi 11, Fusco 6, Cunico 5, Bianchi 19, Dini 16, Pesaresi 10, Ramilli 14, Giuliani, Fornaciari, Pasini ne. All. Bernardi

ARBITRI: Foschini, Fichera