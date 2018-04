Rimini Capitaneria di Porto sequestra 40 kg di tonno non tracciato, multa di 8000 euro

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 30 Aprile 2018

Sequestrati oltre 40 kg di tonno rosso da parte della Guardia Costiera di Rimini. I militari della Capitaneria, coordinati dal Capitano di Fregata Fabio di Cecco, hanno intercettato il pesce al Mercato Ittico di Rimini. Dentro un furgone isotermico è stato trovato un esemplare adulto di tonno rosso catturato abusivamente e senza nessuna documentazione sulla tracciabilità. Il tonno è stato sequestrato ed in seguito distrutto, non essendo ritenuto idoneo al consumo da parte dei veterinari dell'Ausl. Per il trasgressore una multa di 8000 euro.

I controlli della Capitaneria di Porto sono costanti sul pescato e sulla tracciabilità dello stesso, per garantire i consumatori finali.