La Savignanese in serie D, mister Farneti: "Il merito è dei miei collaboratori e della squadra"

Il tecnico della Savignanese, neo promossa in serie D (foto Roberto Magnani) Oscar Farneti alla 13esima stagione sulla panchina del club, commenta: “Oggi do il merito ai miei collaboratori Federico Gozzi, Alfredo Cardinale e tutti gli altri che hanno svolto un lavoro fantastico. E poi il merito è dei giocatori che sono stati i protagonisti in campo. Io sono molto soddisfatto e mi tengo ben stretta questa mia felicità dopo tanti anni che alleno a Savignano. La società merita questo glorioso traguardo".

Il presidente Marco Marconi esulta: “Una soddisfazione incredibile per la nostra storia societaria. C'era tensione prima di raggiungere questo importante obiettivo ma ci siamo riusciti nonostante le difficoltà di organico legati agli infortuni. Merito dei ragazzi e dello staff tecnico. Ora dobbiamo iniziare a lavorare per il futuro, le basi ci sono, faremo con le nostre risorse in un campionato per noi nuovo; diciamo siamo il Benevento della serie D”.

L’attaccante Nicola Farneti, autore del goal della vittoria, contro il Corticella:" Sentivamo la pressione per questa partita ma siamo molto soddisfatti di avere raggiunto l'obiettivo. Il merito è del gruppo che ha lavorato sempre coeso, ci siamo trovati bene e in un campionato equilibrato come questo il gruppo fa sempre la differenza."

Il vice allenatore Alfredo Cardinale: "Una soddisfazione immensa, è la mia prima promozione nel ruolo di vice allenatore. La D è meritata dalla società, i ragazzi sono stati fantastici e non si sono mai arresi. Abbiamo avuto momenti in cui le cose non andavano bene a causa di infortuni di giocatori importanti ma non abbiamo mai mollato nulla. Infine le strutture dove ci alleniamo che sono fantastiche per la categoria. Ci sono i presupposti per fare bene in futuro".

Marco Brighi, nonostante l'infortunio e le stampelle, è con i compagni a festeggiare:" Un gruppo fantastico che ha meritato di vincere questo campionato; siamo stati i più forti nonostante infortuni e squalifiche".

