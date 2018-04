Karate, oro ai tricolori per i giovani atleti della Polisportiva Garden guidati dal maestro Montuori

Sport

Rimini

| 11:29 - 30 Aprile 2018

Bellissima prestazione, ottimi risultati e un titolo italiano per la squadra agonistica di karate del Garden, protagonista domenica ai campionati italiani andati in scena al Play Hall di Riccione e che vedevano in gara bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia.

Gli atleti si sono cimentati in tutte le specialità del karate agonistico (kata, kumite e percorso destrutturato) e i ragazzi della Polisportiva, guidati dal maestro Simone Montuori, hanno centrato gli obiettivi della vigilia conquistando degli ottimi piazzamenti.

Monica Valeriano ha collezionato un 1° posto nella sua categoria e un terzo posto nella categoria superiore nella specialità kata laureandosi campionessa italiana; Tommaso Mondaini invece ha portato a casa la medaglia di bronzo perdendo il primo incontro contro il campione italiano in carica ma vincendo tutti gli incontri di ripescaggio.

Nelle categoria riservate ai più piccoli il Garden ha fatto incetta di medaglie e di complimenti da parte dell'organizzazione della manifestazione per l'ineccepibile educazione e ordine tenuto all'interno del palazzetto; ogni atleta ha portato a casa una medaglia e una maglietta dell'evento.

Una bella soddisfazione per il maestro Simone Montuori che commenta: “Un ringraziamento va fatto anche ai genitori dei ragazzi che sono sempre presenti e disponibili e che inoltre mi aiutano a trasmettere i giusti valori dello sport: impegno ma soprattutto divertimento. Complimenti a tutti”.