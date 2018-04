Patto di solidarietà territoriale: a Morciano destinati 933mila euro dalla Regione

Attualità

Morciano

| 11:07 - 30 Aprile 2018

Buone notizie per Morciano: mentre la squadra di calcio è attualmente prima in classifica nel campionato di Prima Categoria a + 2 sul Novafeltria e vede avvicinarsi la promozione, dalla regione arriveranno i finanziamenti del Patto di Solidarietà. Cifre importanti che, come specificato dal sindaco Ciotti, verranno investite anche nella sistemazione dei servizi sportivi.

La Regione Emilia – Romagna ha infatti sbloccato 31,3 milioni di euro a disposizione di 58 Comuni nell’ambito del Patto di solidarietà territoriale. Di questi, 933mila sono quelli destinati a Morciano di Romagna. “Un chiaro segnale della capacità progettuale dell’ente – commenta il sindaco Giorgio Ciotti -. Si tratta di risorse spesso già incluse nei bilanci dei Comuni, ma non direttamente impiegabili a causa dei vincoli sul pareggio di bilancio previsti dalle norme nazionali che limitano l’impiego di risorse accantonate nel risultato degli esercizi precedenti, il cosiddetto ‘avanzo di amministrazione’. “Con questi spazi

di bilancio – prosegue Ciotti – il Comune procederà alla sistemazione dei servizi sportivi, all’asfalto delle strade e, se l’Unione della Valconca lo concorderà, per il risanamento della Residenza sanitaria assistita di via Giusti”.