Svaligiata la casa del portiere del Rimini Calcio Scotti domenica sera durante la festa promozione

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 30 Aprile 2018

Mentre era con i compagni di squadra al Coconuts a festeggiare la promozione in serie C, i ladri gli sono entrati in casa portando via oggetti preziosi ed effetti personali. Una domenica da due volti per Francesco Scotti, il portiere del Rimini, uno dei giocatori più amati dai tifosi e quello che più a lungo ha vestito il biancorosso (cinque stagioni). I malviventi sono entrati da una finestra dell’abitazione in via Praga, una casa indipendente, spaccando i vetri (foto dalla pagina fb di Scotti): hanno vuotato cassetti e portato via la cassaforte. Bottino di alcune decine di migliaia di euro (Scotti è assicurato).

“Oltre ad orologi di valore tra cui un Rolex c’erano oro e gioielli, bracciali, monili – racconta Scotti – i ladri hanno rubato anche computer, i-pad e regali della comunione delle mie figlie che hanno soprattutto un valore affettivo. Ho scoperto tutto al nostro rientro a casa attorno alle 23,30 dopo la felice serata trascorsa coi compagni di squadra. Abbiamo trovato la casa sottosopra, non abbiamo chiuso occhio stanotte. Sono molto amareggiato. La Scientifica è rimasta qui a lungo per i rilievi. Spero che qualche vicino possa dare delle indicazioni utili per le indagini”. Scotti è assicurato.

Il portiere ha postato sulla sua pagina facebook la notizia: “Ieri sera mentre ero a festeggiare quello che ho ottenuto con il sudore voi me lo avete portato via con l'infamia.....il conto nella vita arriva per tutti e per voi spero sia molto salato...”.

Quanto al calcio, il portiere biancorossa conta nella riconferma: “Non abbiamo ancora parlato del rinnovo del contratto, spero di restare anche se in questo mondo non c’è mai nulla di scontato: nella stagione seguente alla retrocessione in serie D, dopo aver trovato l’accordo col presidente Fabrizio De Meis, mister Campilongo e il ds Pastore mi dissero all’improvviso alla vigilia della partenza per il ritiro che non rientravo nel progetto e fui costretto a cercarmi squadra. Andai al Forlì. Con lo staff e i dirigenti c’è grande sintonia e stima reciproca. Conto di esserci ancora".

Francesco Scotti sarà con Adrian Ricchiuti il protagonista del camp riservato ai bambini dai sette anni fino ai giovani calciatori che dall’11 giugno si terrà al Romeo Neri per un mese, dal lunedì al venerdì (iscrizioni allo stadio o nella sede del Rimini Calcio).