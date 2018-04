Calcio, giovani giocatori della Marignanese protagonisti del weekend

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:30 - 30 Aprile 2018

Nel weekend che ha segnato la salvezza matematica della prima squadra nel campionato d’Eccellenza, risultati positivi anche per le squadre giovanili con una vittoria e un pareggio e i Pulcini in campo per i tornei primaverili.

Mentre la Juniores tornerà in campo sabato nel derby col Torconca, continua la striscia positiva degli Allievi che domenica mattina hanno impattato 1-1 sul campo dell’Accademia Rimini: rete di Raffaelli su rigore per i ragazzi di Bacchini che sabato ospiteranno il San Lorenzo.

Bella vittoria esterna per i Giovanissimi protagonisti di un rocambolesco 3-2 sul campo dell’Igea Marina firmato dai gol di Rubino, Fabbri e Ballarini. Per i giovani di Ricci 3° posto in classifica a due giornate dalla fine e in settimana doppio impegno ai tornei di Torconca e Campidelli e sabato match di campionato con il San Lorenzo.

Nel weekend sono scesi in campo anche i Pulcini 2009 di mister Baldi con la Vis Misano e i Pulcini 2007 di Tamagnini nella prima giornata del torneo di Misano: belle prestazioni e tanto divertimento per i baby gialloblu.