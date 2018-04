Cattolica in fiore, ancora un pienone nel centro cittadino, eventi fino al 1 maggio

Eventi

Cattolica

| 08:51 - 30 Aprile 2018

Cattolica in Fiore richiama migliaia di persone per una passeggiata nel 'verde' in pieno centro storico. Tante occasioni, per gli ospiti e residenti, per apprezzare l’atmosfera leggera e al contempo carica di suggestioni primaverili. Novità di questa edizione è il Flower Power Vintage Market in Piazza della Repubblica. Il coloratissimo evento dedicato all'esposizione, vendita e scambio di oggetti “vintage”, un vero e proprio evento dove stilisti, ricercatori di vintage, artigiani esprimono la propria creatività in botteghe temporanee nella città da vivere insieme a tutta la famiglia. Dopo il successo riscosso a natale, per la gioia di grandi e piccini, il Green Show in piazza Roosvelt ha stupito come sempre. Un set cinematografico speciale dove tutto può accadere: incredibili effetti speciali e momenti esilaranti. Bellissimo e seguitissimo lo show cooking dello chef Diego Bongiovanni. Direttamente dal programma di Rai 1 “La prova del cuoco” lo chef ha deliziato grandi e bambini con uno show dove il cibo buono e colorato è al centro dello spettacolo. La sua cucina anticonformista, innovativa, piena di luce e colore, non si è posta limiti, ma nuovi obiettivi. Continua a riscuotere grande interesse e apprezzamento la mostra fotografica di Alessandro Placucci, “Oltre a un fiore”, che sarà possibile visitare fino al 1°Maggio, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica.

Martedì 1 maggio nuovi appuntamenti con “Fior di Pittura”, la mostra concorso di pittura libera ed estemporanea in via Giordano Bruno e il grande spettacolo pirotecnico sulla spiaggia alle 21:30