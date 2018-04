La storia: a spasso per Rimini c’è Piadyno, il dinosauro buono e dal pensiero positivo

Attualità

| 08:22 - 30 Aprile 2018

Nasce come una favola, ma è diventata una realtà, un vero e proprio personaggio ambasciatore di buone pratiche e pensieri positivi: tutto parte dalla passione di un bambino, quella per i dinosauri. E da questo amore nasce una fiaba che i genitori del piccolo Mattia, questo è il suo nome, creano, che parla di un dinosauro nato da una mamma e un papà diversi, cacciato dagli altri dinosauri quando ancora era nell’uovo perché sarebbe nato con i peli blu e una pinna gialla. L’uovo è approdato sulla spiaggia di Rimini e si è schiuso proprio davanti a Mattia e al suo papà, Fabrizio. Lo portano a casa e scoprono con stupore che mangia solo piadina, lo chiamano così Piadyno. Piadyno aiuta le persone in difficoltà, non butta carte a terra, non spreca il cibo, potrebbe essere d’esempio quindi per tutti gli altri bambini, così decidono di lasciarlo in giro per la città affinchè insegni le buone pratiche.

Da favola a disegno, Piadyno diventa cartone animato, è il protagonista di una canzone, e a questo punto Fabrizio decide di farlo diventare reale, tutto con la volontà di dare l’esempio di cosa è giusto e cosa è sbagliato, di insegnare ai bambini messaggi positivi attraverso il gioco.

Piadyno è diventato così un simpatico cucciolo di dinosauro, dai tratti somatici particolari: non si tratta di una mascotte, ma un personaggio ambasciatore di civiltà e pensieri positivi. Piadyno assieme al suo “amico” umano, propone infatti al pubblico dei bambini, sketch, momenti di spettacolo, coinvolgendo i bambini in modo costruttivo e interattivo in maniera da trasmettere attraverso il gioco messaggi positivi rispetto alle buone pratiche alimentari, l’educazione civica, lo sport, l’integrazione, la sostenibilità, le azioni pro-sociali e la salute. https://www.facebook.com/piadyno/?ref=br_rs