Savignanese Calcio, storica promozione in Serie D: battuto il Corticella 1-0

Savignano sul rubicone

| 20:50 - 29 Aprile 2018

Savignanese - Corticella 1-0

Rete: 28' Farneti N.





Savignanese: Giannelli, Fulvi, Vandi, Turci, Righi, Liera, Casadei (65' Fabbri), Guidi, Farneti Nicola, Manuzzi, Brigliadori (57' Luzzi). All. Farneti Oscar.





Corticella: Desii, Marchesi Matteo, Ragazzini Filippo (84' Campanini), Marchesi Marco, Bertolone, Stanzani (73' Orlando), Grazia, Ragazzini Thomas (77' Peraldini), Rosetti (87' Graziani), Donvito (81' Rabbi), Ballarini . All.Farneti Franco.



Arbitro: Chiara Sangiorgi di Imola





La Savignanese batte il Corticella 1-0 con una rete di Nicola Farneti e sale per la prima volta nella sua storia in serie D. Un traguardo importante per una societa' che lavora molto sul settore giovanile e che ha sempre onorato cio' che ha promesso ai suoi tesserati. Grande festa in campo e sulla tribuna con la presenza anche dell'amministrazione comunale di Savignano e con il sindaco Filippo Giovannini. Al triplice fischio finale della Signora Sangiorgi sono iniziati i festeggiamenti dei giocatori che sono continuati fino a tarda serata. Una soddisfazione per il Presidente Marco Marconi e l'allenatore Oscar Farneti che ha voluto condividere questo importante successo con i suoi piu' stretti collaboratori. Al 28' la Savignanese passa in vantaggio con Nicola Farneti che riceve palla in area da Vandi, l'attaccante gialloblu' si gira e calcia a rete, la palla termina in rete alla sinistra di Desii. Nel finale di tempo ci provano ancora Manuzzi e Brigliadori ma Desii fa' buona guardia. Nella ripresa al 1' un tiro di Manuzzi sfiora il palo e due minuti piu' tardi Giannelli respinge di piede una conclusione di Grazia. Al 5' Brigliadori con un colpo di testa manda la palla sopra la traversa. Al 10' Desii para una conclusione rasoterra di Manuzzi. Al 18' ci prova Rosetti con un colpo di testa che termina fuori. Un minuto piu' tardi Giannelli blocca un tiro scagliato da fuori area da Stanzani. Al 29' su azione di calcio d'angolo Righi mette la palla di poco alta sulla traversa. Al 33' Vandi impegna Desii e poi la Savignanese mantiene il controllo della partita fino alla fine. Esplode la festa, e' serie D.





ufficio stampa Savignanese