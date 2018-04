VIDEO: il Rimini Calcio non ancora sazio, Correggese battuta 2-1. A 'Sport up' su Vga tutti gli approfondimenti

Sport

Rimini

| 10:14 - 30 Aprile 2018

Il Rimini Calcio torna alla vittoria dopo la sconfitta ininfluente con il Montevarchi, regolando 2-1 la Correggese. Apre le marcature al 5' Simoncelli, che sfrutta una sponda di Traini per infilare con un sinistro a giro il portiere Sarri. Bella gara con occasioni da entrambe le parti e il portiere ospite Sarri che al 33' compie una prodezza sul colpo di testa di Traini. L'estremo difensore nega a più riprese il gol ai locali e al 37' arriva la beffa per Scotti, infilato da Sereni al termine di una ripartenza. Pronta la reazione del Rimini, con Simoncelli al 43' fermato dal palo. Nella ripresa al 59' Righetti inserisce Cicarevic e il fantasista decide la partita al 72', con la complicità di Sarri. Nel finale Tagliavacche sfiora il pareggio, ma Scotti respinge la minaccia, blindando il risultato.



Lunedì tutto sul calcio dilettanti e sul Rimini Calcio con gli approfondimenti di "Calcio di rigore" e "SportUp", in onda dalle 19.55 su Vga TeleRimini (canale 86).



Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86 e in streaming telerimini.it) tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 31a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, il giornalista Mirco Mariotti, il giornalista Alessandro Marzocchi, l'allenatore del Pietracuta Luca Fregnani.

Alle ore 20,45 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 35a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri, il giornalista Mirco Mariotti. Entrambi i programmi sono presentati dal giornalista Daniele Manuelli con la collaborazione di Valentina Violini.





Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299.

Servizi dedicati alle gare clou: Savignanese-Corticella (promozione Savignanese in Serie D), Pietracuta-Gatteo, Sant'Ermete-Morciano e Novafeltria Riccione (Prima Categoria, sfide per la vetta).

I servizi di Sportup: Sintesi Rimini vs Correggese; la pagella del match; summit azionariato popolare secondo Grassi; valutazioni azionariato popolare; I gol del campionato; presentazione prossimo avversario (SanSepolcro); I meriti del trio composto da Righetti, Tamai e Grassi.