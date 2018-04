Calcio 1a Cat: Miramare, tre punti per la pole playout contro un Verucchio pieno di giovani

Sport

VillaVerucchio

| 18:49 - 29 Aprile 2018

Verucchio - Miramare 1-2

Reti: 12' Muccioli (V), 55' e 63' Baiano Silva (M).





Verucchio: Vandi, Colonna, Zangoli (62’ Valenti), Pioli, Rocchetti, Grassi, Muccioli (67’Clementi), Strologo (80’ Gregori), Pilotto(69’ Samouka), Valenti, Zavattini.

In panchina: Palmieri, Fabbri, Schipano.

Allenatore: Costa.





Miramare: Gentili, Muccini, Rossi, Casali (45' Pivi), Gamberini, Tonini, Amadori(90’ Leardini), Zamagni, Antonioli (76’Fabbri), Marchionna, Baiano Silva.

In panchina: Ricci, Ciriaco, Sulpizio, Pivi, Pauri.

Allenatore: Morolli.





Arbitro: Al Mohammadi di Cesena.

Ammoniti: Zangoli, Baiano Silva, Amadori, Zamagni, Gamberini.

Espulsi: nessuno.





Un bell’incontro quello che va in scena allo stadio comunale di Villa Verucchio tra Verucchio e Miramare, una partita che per i padroni di casa non cambia le prospettive della stagione permettendo a Mister Costa di far esordire tanti ragazzi del vivaio. Il vantaggio di marca rosanero al 12’ sarà opera di Muccioli, classe 2001 già apparso durante la stagione tra le fila della squadra mostrando personalità nonostante la giovane età. Il punteggio rimane invariato per tutto il corso della prima frazione, a pareggiare prima e a raddoppiare poi ci pensa Baiano che buca per due volte la difesa avversaria al 55’ ed al 63’ portando il Miramare verso tre punti fondamentali in chiave salvezza. Un piacevole spettacolo quello che si conclude sul punteggio di 1-2 che consegna un’importante vittoria agli ospiti e fornisce significative informazioni al Verucchio per le stagioni a venire (Ufficio stampa Verucchio Calcio)