Calcio Promozione: Igea Marina sconfitto 2-0 in casa dal Cava, sconfitta indolore

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:15 - 29 Aprile 2018

La sfida tra due formazioni sicure della permanenza in categoria si conclude sul 2-0 a favore del Cava. L'Igea Marina subisce il primo gol su rigore al 39': contatto Venturi-Lecce, l'arbitro Baiocchi fischia il penalty trasformato da Gentilini, con Jacopo Rossi che intuisce, ma non riesce a deviare. Con la squadra riminese sbilanciata, all'84' arriva il bis: Martinetti ruba palla a centrocampo e lancia Mattia Rossi, che entra in area e supera il portiere avversario per la seconda volta.





Igea Marina - Cava 0-2

Reti: 39' rigore Gentilini (C), 84' Rossi M. (C).





Igea Marina: Rossi J., Abbondanza, Della Motta, Bocchini (79' Righini), Poli, Venturi; Bellavista, Casadei (57' Pirini); Minacapilli (68' Belloni), Facondini (61' Loi), Brighi (52' Carestia).

In panchina: Berardi, Ceccarelli.

Allenatore: Gavagnin.





Cava: Agostini, Selvaggio, Ammannato, Gentilini (76' Martinetti), Falcini, Bertaccini; Fiore (66' Fazzini), Asturi; Rossi M. (75' Prenga), Lecce (68' Satanassi), Rossi G. (57' Agilo).

In panchina: Rossi F., Fantini.

Allenatore: Casamenti.





Arbitro: Baiocchi di Rimini (assistenti Hader di Ravenna e Sartoni di Lugo).

Ammoniti: Rossi M., Asturi, Bocchini.

Espulsi: 75' Facondini (dalla panchina).