Calcio 1a Cat: Morciano pareggia 1-1 con il Sant'Ermete, Vukaj risponde a Ottaviani

17:43 - 29 Aprile 2018

Il Morciano esce indenne dalla trasferta sul campo del Sant'Ermete e allunga in vetta a +2 sul Novafeltria, sconfitto in casa con il Riccione. Domenica i biancorossi di Amadori sfideranno il Verucchio in casa, mentre il Novafeltria sarà in trasferta con l'Alta Valconca. Con il Sant'Ermete è stata una gara giocata a ritmi alti, con i padroni di casa che hanno cercato di portare a casa la posta piena, ma la squadra ospite, pur non riuscendo a gestire il vantaggio lampo, è riuscita a limitare i danni, portando a casa un punto preziosissimo. La reti sono state di pregevole fattura: al 7' Ottaviani si è dimostrato abile esecutore di calci piazzati, infilando Guerra su punizione. Vukaj ha risposto al 40' con un potente tiro da fuori area. Il Sant'Ermete chiude il suo campionato con 52 punti (domenica ci sarebbe stata la gara con il Real Miramare poi escluso dal girone H) e con la certezza del terzo posto, che può diventare un secondo posto in caso di sconfitta del Novafeltria con l'Alta Valconca.





Sant'Ermete - Morciano 1-1

Reti: 7' Ottaviani (M), 40' Vukaj (S)





Sant'Ermete: Guerra, Campidelli (82' Casali M.), Castiglioni, Mazza, Grossi, Zavattini; Bianchini, Del Prete A. (85' Bizzocchi); Del Prete F. (65' Berluti), Vukaj, Gentile.

In panchina: Colarusso, Gavagnin, Coccato, Angelini.

Allenatore: Pazzini.





Morciano: Gabellini, Calesini (50' Vannucci), Ubaldi, Volponi, Tenti, Bencivenga; Molfetta, Brilli; Rotondi (81' Pagnini), Brisigotti (61' Longoni), Ottaviani.

In panchina: Ostolani, Gambuti, Santoni, Maso.

Allenatore: Amadori.





Arbitro: Sintoni di Faenza.