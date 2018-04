Calcio Promozione: Pietracuta, un poker per continuare a sognare i playoff

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:35 - 29 Aprile 2018

Il Pietracuta regola il Gatteo 4-0 e tiene accese le speranze di playoff: i rossoblu agganciano a quota 58 punti il Torconca, che nella prossima gara di campionato sfiderà il Tropical Coriano fermo a 57, mentre il Pietracuta non dovrà fallire l'appuntamento con la vittoria sul campo di un Cava ormai salvo matematicamente. La gara con il Gatteo per l'undici di Fregnani è stato quasi una formalità: al 9' Fratti spalle alla porta si gira al limite dell'area e di sinistro supera Arena. Al 16' cambio di gioco da destra a sinistra per Sebastiani, che con un diagonale velenoso beffa Arena, non esente da colpe. Il Gatteo fallisce un rigore alla mezz'ora con Comuniello che colpisce la traversa. Gol sbagliato gol subito: al 35' Tosi sulla destra salta un avversario con una finta, rientra sul sinistro e infila sul primo palo. Nella ripresa il Pietracuta gestisce il vantaggio senza affanni, trovando il poker nel recupero: Halilaj scatta sul filo del fuorigioco e infila con un diagonale che tocca il palo prima di entrare in rete.





Pietracuta - Gatteo 4-0

Reti: 9' Fratti, 16' Sebastiani, 35' Tosi, 94' Halilaj.





Pietracuta: Lasagni, Mularoni, Giovanetti, Balducci A. (82' Alessandrini), Amadei, El Haloui; Sebastiani (55' Tomassini), Fabbri (70' Michelotti); Fratti, Tani (60' Halilaj), Tosi

In panchina: Balducci C., Pavani, Bindi.

Allenatore: Fregnani.





Gatteo: Arena, Baffoni, Bertozzi (46’ Veneruso), Bacci (46’ Salaroli), Gobbi (58’ Mercuri), Mosconi, Grieco (77’ Giunchi), Golinucci (66’ Francisconi), Ugolini, Comuniello, Borgelli.

In panchina: Hisa, Guidi.

Allenatore:





Arbitro: Gargano di Bologna (Assistenti Gabrielli e Rignanese di Rimini).

Ammoniti: Veneruso.