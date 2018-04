La Rimini Marathon manda in tilt la città, ingorghi nel traffico. Automobilisti infuriati

Attualità

Rimini

| 16:21 - 29 Aprile 2018

Città paralizzata nel traffico per la Rimini Marathon e automobilisti infuriati. La manifestazione podistica ha coinvolto oltre 8 mila partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia a sfidarsi su un percorso di 42 km, con partenza ed arrivo all'Arco d'Augusto: l'altra faccia della medaglia sono però i disagi vissuti da chi doveva spostarsi in automobile. Sono state numerose le segnalazioni sui social da parte di cittadini che per spostarsi da una parte all'altra della città hanno dovuto vivere un'odissea in particolar modo traffico paralizzato in zona mare, nell'area nord della città, in zona di San Giuliano, in via Matteotti. Su Facebook la testimonianza anche di un infermiere dell'ospedale di Rimini, che "tra inversioni di marcia, strade bloccate e code infinite" ha raggiunto il nosocomio, partendo da casa sua, in 53 minuti contro i 13 canonici che generalmente impiega. "



Forse sarebbe opportuno che questa manifestazione si svolgesse solo sul mare per evitare disagi per il pubblico servizio anche perché in Italia siamo abituati a cambiare le cose solo dopo che avvengono disgrazie", denuncia l'infermiere. Altra testimonianza: Ore 9:30. Mi metto in macchina per andare a Rimini. Una fila ininterrotta da semaforo di via Oliveti fino a Fiabilandia. Allora decido di andare a Riccione.... La maratona arriva anche lì!!! Quando alle 12 prendo la via di ritorno fila sulla statale, fila sulla via interna... A presidio dei varchi c'erano gli addetti della manifestazione che si son presi qualche parolaccia da automobilisti usciti dai gangheri.