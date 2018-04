Riminese 54enne minaccia di morte la ex compagna sotto casa della madre, arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:32 - 29 Aprile 2018

Un riminese 54enne, attualmente seguito in una struttura di recupero del bolognese, è stato arrestato per atti persecutori e minacce gravi nei confronti dell'ex compagna. I fatti sono avvenuti sabato a Bologna: l'uomo in serata ha raggiunto la casa della madre della ex, una 38enne di origine tedesca, urlando e proferendo minacce di morte. La Polizia è intervenuta sul posto e lo ha arrestato. Il 54enne non aveva accettato la fine della relazione con la compagna, avvenuta poco meno di un mese fa, un rapporto durato sette anni e caratterizzato da episodi di violenza, anche a causa dei problemi dell'uomo, dipendente da droga e alcool. Dopo la denuncia della 38enne, si era convinto a cercare di trovare una via di uscita dai suoi problemi, prima del raptus di sabato.