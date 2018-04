Riminese riconosce il cappello che gli era stato rubato: il ladro si godeva il relax al Parco Cervi

Cronaca

Rimini

| 12:29 - 29 Aprile 2018

Sabato pomeriggio la Polizia ha denunciato per ricettazione un 22enne pugliese, trovato in possesso di oggetti rubati dall'auto di un riminese lo scorso 26 aprile, in via Flaminia. La vettura era parcheggiata nei pressi di una Chiesa: il ladro aveva portato via il navigatore satellitare, un giubbetto e un cappello da baseball. Il derubato ha riconosciuto proprio il cappello, indossato dal pugliese che stava godendosi un pomeriggio di relax al Parco Cervi di Rimini. Immediata la segnalazione alla Polizia. Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta e nonostante le scuse accampate dal ragazzo, gli agenti hanno controllato lo zainetto che aveva con sé: dentro c'erano il giubbotto e il navigatore satellitare.





Foto di repertorio